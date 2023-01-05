Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводят праздничные мероприятия для детей.

Сотрудники филиала «Владимирэнерго» поздравили с новогодними праздниками маленьких пациентов областного центра специализированных видов медицинской помощи и вручили сладкие подарки, а тверские энергетики организовали поздравление подопечных детского противотуберкулёзного санатория.

В рамках ежегодной благотворительной акции «Самая яркая елка» энергетики «Тулэнерго» посетили Барсуковскую школу имени А.М. Гаранина, куда привезли сладости, игрушки, канцелярские принадлежности и многое другое.

Специалисты «Белгородэнерго» приняли участие в организации новогоднего утренника и вручили подарки воспитанникам областного реабилитационного центра для детей и подростков им. В.З. Гетманского.

Совет молодых специалистов «Удмуртэнерго» устроил праздник для ребят из Орловского детского дома Сюмсинского района. Воспитанники посетили Государственный театр кукол Удмуртии, где были организованы спектакль, праздничный обед, театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Коллектив филиала «Кировэнерго» поздравил с Новым годом детей из школы-интерната города Сосновки Вятскополянского района. Энергетики привезли в подарок своим подопечным коньки, которые были приобретены на добровольные пожертвования сотрудников филиала.

Персонал «Калугаэнерго» посетил Куйбышевскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы подарить ее воспитанникам праздник.

Кроме того, все филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провели праздничные мероприятия для детей энергетиков.

«Помогать детям – хорошая традиция, которую поддерживают филиалы нашей компании не только в праздники. Благодарю всех неравнодушных работников, подаривших ребятам подарки, эмоции и новогоднее настроение», – отметил генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский.