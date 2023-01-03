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НовостиОбщество3 января 2023 8:49

Нижегородская митрополия опубликовала расписание рождественских богослужений

Богослужения пройдут более чем в 60 храмах
Анастасия СТЕПАНЕНКО
В кафедральном соборе Александра Невского праздничное рождественское богослужение 6 января в 23.45 совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

В кафедральном соборе Александра Невского праздничное рождественское богослужение 6 января в 23.45 совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Рождественские богослужения пройдут более чем в 60 храмах и монастырях Нижегородской области с 6 на 7 января и утром в праздник Рождества Христова. Расписание проведения богослужений и литургий опубликовано на сайте Нижегородской митрополии.

Богослужения пройдут в Автозаводском, Канавинском, Молитовском, Московском, Нагорном, Нижегородском, Приокском, Сормовском благочиниях, а также в Благовещенском, Вознесенском Печерском, Крестовоздвиженском монастырях и в Архиерейском подворье Кирилла и Мефодия.

В кафедральном соборе Александра Невского праздничное рождественское богослужение 6 января в 23.45 совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

После Рождества Христова продолжатся Святки до 19 января.