Дороги заледенеют в Нижегородской области в ночь на 3 января

Образование гололеда на дорогах и тротуарах возможно в связи с ожидаемыми заморозками в Нижегородской области в ночь со 2 на 3 января Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Образование гололеда на дорогах и тротуарах возможно в связи с ожидаемыми заморозками в Нижегородской области в ночь со 2 на 3 января. В это время водителям стоит быть особенно внимательными и осторожными на дорогах.

– Во избежание дорожно-транспортных происшествий, выбирайте скорость обеспечивающую водителю возможность полного контроля за движением автомобиля, – сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. – Учитывайте интенсивность движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями.

Водителям важно помнить о соблюдении безопасной дистанции между автомобилями. Стоит избегать опасных маневров.

Тормозной путь на обледенелой дороге увеличивается почти в три раза, поэтому автомобилистам необходимо быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.

И пешеходам также не стоит забывать о бдительности и нормах безопасного поведения на дороге.

Госавтоинспекция Нижегородской области призывает водителей, не сменивших шины автомобиля на зимние, а также тех, у кого стаж вождения пока мал, не выезжать на дорогу во время гололеда. Автомобилистам следует быть особенно внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков, эстакад, мостов и путепроводов.

Ранее мы сообщали, что водитель с четырехлетним стажем вождения, управляя автомобилем KIA Rio, столкнулась с автобусом «ПАЗ». По предварительной информации, она хотела перестроиться, но не убедилась в безопасности своего маневра.