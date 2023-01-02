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НовостиПроисшествия2 января 2023 12:20

Иномарка врезалась в автобус в Нижнем Новгороде 1 января

При ДТП пострадал пассажир автобуса
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Иномарка врезалась в автобус в Нижнем Новгороде 1 января

Иномарка врезалась в автобус в Нижнем Новгороде 1 января

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель автомобиля KIA Rio врезалась в рейсовый автобус «ПАЗ» в Канавинском районе Нижнего Новгорода 1 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В первый вечер Нового года на улице Сергея Есенина произошло ДТП при участии легковушки и автобуса. Водитель-женщина с четырехлетним стажем вождения, управляя автомобилем KIA Rio, столкнулась с автобусом «ПАЗ». По предварительной информации, она хотела перестроиться, но не убедилась в безопасности своего маневра.

В результате столкновения получил травмы пассажир автобуса. Он был доставлен в больницу.

– Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, – отметили в ведомстве.