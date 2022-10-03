Обновление «Студеного квартала» началось с субботника в Нижнем Новгороде

В уборке исторической территории приняли участие больше 80 человек. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Обновление «Студеного квартала», расположенного в границах улиц Студеной, Звездинки, Алексеевской и Холодного переулка, началось с субботника в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В минувшие выходные уборкой занимались 83 человека, они смогли собрать 30 кубометров мусора за жилыми домами и храмом.

- В «Студеном квартале» сохранился дух старины, это усадебная застройка, которую необходимо привести в порядок. Здесь проходит много туристических маршрутов. Когда люди приезжают, то видят остатки былой роскоши. Предстоит большая работа – необходимо актуализировать все права собственности и восстановить былое величие усадьбы, - отметил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

Кстати, в квартале находится объект культурного наследия регионального значения – усадьба купца первой гильдии М.Н. Щелокова (ул. Студеная, 10 и 10а) и Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии.

Напомним, квартал церкви Трех Святителей в центре Нижнего Новгорода был возрожден и обновлен к 800-летию города. Здесь было создано пять тематических садов, каждый из которых стал точкой притяжения туристов и местных жителей.

Здесь же в день города Нижнего Новгорода в 2022 году был представлен проект восстановления стеклянных кирпичей Фальконье, которые были обнаружены в брандмауэрной стене Короленко, 17. Их выдували по форме, разработанной швейцарским архитектором Гюставом Фальконье в конце XIX века. Производитель современных реставрационных копий из Санкт-Петербурга NW-glasslab изготовил стеклянные кирпичи для Нижнего Новгорода такого же размера и формы, чтобы полностью восстановить окно.

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