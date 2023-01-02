Сильные порывы ветра ожидаются по Нижнему Новгороду и области вечером 2 января и ночью 3 января

Сильные порывы северо-западного ветра от 15 до 20 метров в секунду ожидаются в Нижнем Новгороде и Нижегородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильные порывы северо-западного ветра от 15 до 20 метров в секунду ожидаются в Нижнем Новгороде и Нижегородской области вечером 2 января с сохранением в первую половину ночи 3 января. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Неблагоприятное погодное явление может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, которые связаны с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениям в работе ЖКХ, а также с обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев.

– Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили, – рекомендует ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В случае, если непогода застала вас в автомобиле или в помещении, постарайтесь не выходить на улицу, пока сильный ветер не пройдет.

Во время сильного порывистого ветра, находясь в помещении, не подходите к окнам во избежание травм от разбитых стекол.

В том случае, если будет отключено электричество в доме, пользуйтесь фонарями.

Напомним, в Нижнем Новгороде ожидаются постепенное снижение температуры воздуха и снегопады.