Похолодание до -25 градусов и снег ожидаются в Нижнем Новгороде на праздничной неделе

В Нижнем Новгороде ожидаются постепенное снижение температуры воздуха и снегопады Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Наступивший год начался с плюсовой температуры и моросящего дождя. Конечно, подтаяли и сугробы. Но в праздничную неделю все кардинально изменится. В Нижнем Новгороде ожидаются постепенное снижение температуры воздуха и снегопады – настоящая морозная сказка.

Согласно сервису «Яндекс.Погода» в первый понедельник Нового 2023 года по Нижнему Новгороду температура воздуха составит от -2 до 0 градусов. Ближе к ночи столбики термометров установятся на шкале «-2», но по ощущениям температура понизится до -9 градусов.

Во вторник, 3 января, дневная температура воздуха остановится на отметке в -4 градуса. Также ожидаются осадки в виде снега. Скорость юго-восточного ветра достигнет 3,4 метра в секунду. Влажность воздуха составит 91-95%, а атмосферное давление – 740-751 миллиметра ртутного столба.

Утро среды начнется со снегопада. На протяжении дня температура воздуха будет колебаться от -2 до -15 градусов. Ветер ожидается северо-западный.

В четверг, 5 января, весь день будет идти снег. Температура утром составит -14 градусов. А ближе к ночи столбики термометров покажут -19 градусов. Хотя по ощущениям они достигнут отметки в -24 градуса.

В пятницу ожидается настоящее морозное утро, температура опустится до -22 градусов. Небольшой снег сохранится на протяжении всего дня. Ночью температура воздуха будет колебаться от -24 до -26 градусов.

В субботу продолжит идти снег, а скорость легкого северо-западного ветра не превысит 3 метров в секунду. Столбики термометров покажут от -20 до -29 градусов.

Небольшой снег сохранится и в воскресенье, 8 января. В этот день температура воздуха составит от -21 до -29 градусов. Скорость западного ветра не превысит 3,1 метра в секунду.

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