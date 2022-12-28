Нижегородское правительство отправило в батальон имени Минина больше 10 тонн груза.

В батальон имени Минина и в другие части полка, в которых служат нижегородские добровольцы, нижегородское правительство доставило более 10 тонн груза. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Центр поддержки мобилизованных, который работает на базе Дома народного единства, собрал необходимые для земляков позиции снаряжения, добрые письма, продуктовые подарки, вещи и технику и многое другое, - рассказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, все это бойцам на линии соприкосновения отвезли министр внутренней политики Павел Карасев и глава Балахнинского округа Андрей Дранишников.