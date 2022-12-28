Особый противопожарный режим ввели в Нижегородской области на новогодние праздники

Особый противопожарный режим введен в Нижегородской области в канун новогодних праздников. Фото: Ольга ВОЛОВЯШКО

Особый противопожарный режим ввели в Нижегородской области с 26 декабря 2022 года по 9 января 2023 года. Это сделано для обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Строго запрещено использовать пиротехнику в помещениях (за исключением хлопушек и бенгальских огней).

– В этот период действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий на объектах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, создающих угрозу безопасности жизни и здоровью людей, – уточнил заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Большаков.

Напомним, что новогодние праздничные мероприятия и салюты не планируется проводить в Нижнем Новгороде. Это связано с тем, что средства, заложенные на эти нужды, были перенаправлены на другие цели.

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