Особый противопожарный режим ввели в Нижегородской области на новогодние праздники

Особый противопожарный режим введен в Нижегородской области в канун новогодних праздников.
Фото: Ольга ВОЛОВЯШКО
Особый противопожарный режим ввели в Нижегородской области с 26 декабря 2022 года по 9 января 2023 года. Это сделано для обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Строго запрещено использовать пиротехнику в помещениях (за исключением хлопушек и бенгальских огней).
– В этот период действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий на объектах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, создающих угрозу безопасности жизни и здоровью людей, – уточнил заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Большаков.
Напомним, что новогодние праздничные мероприятия и салюты не планируется проводить в Нижнем Новгороде. Это связано с тем, что средства, заложенные на эти нужды, были перенаправлены на другие цели.
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