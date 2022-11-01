Связь 4G появится еще в семи селах Нижегородской области в 2022 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильная связь стандарта 4G появится еще в семи селах Нижегородской области до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Так, в ближайшее время четвертое поколение мобильной связи станет доступно жителям сел Грибаново и Старая Березовка Сергачского района, села Ивановское Большемурашкинского района, села Большое Содомово Тонкинского района, села Бронский Ватрас Спасского района и села Инкино Бутурлинского района. В деревне Ключищи Богородского района оборудование уже установлено и скоро будет запущено в работу. Еще на 29 объектах работы должны завершиться до конца первого квартала 2023 года.

Работа ведется в рамках национального проекта. Фото: Анастасия ОСИПОВА

- При выборе места установки вышки, на которой размещается базовая станция, мы прежде всего руководствуемся покрытием мобильной связью территории населенного пункта. Есть и другие обязательные требования: опора должна быть размещена на муниципальной земле, а место ее установки необходимо согласовывать с местной администрацией. На реализацию проекта уходит примерно три месяца: 45 дней – на проектирование, геодезические и геологические исследования, около 20 дней – на заказ и доставку металлоконструкций, 10 дней – на монтаж, а пять дней на то, чтобы настроить и протестировать оборудование, — рассказал директор сервисного центра Павлова Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Рыбаков.

Расширение зоны покрытия стандартом связи 4G проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Программа осуществляется Минцифры совместно с ПАО «Ростелеком» с 2014 года и затрагивает населенные пункты численностью от 100 человек. Населенный пункт выбирают сами жители – так, сейчас идет голосование по формированию программы на 2023 год. Сделать выбор на будущий год можно до 12 ноября на портале «Госуслуги» или до 26 ноября – по почтовому адресу Минцифры: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр.2. В список включено 59 населенных пунктов.