230 нижегородцев заболели свиным гриппом за неделю. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

230 жителей Нижегородской области заболели свиным гриппом за неделю с 19 по 25 декабря. Об этом информирует пресс-служба управления Роспотребнадзора.

В настоящее время по Нижегородский области отмечается стабилизация заболеваемости гриппом и ОРВИ как среди взрослых, так и среди детей. Эпидемический порог превышен на 58,3%.

Согласно информации, доля гриппа составляет 79,3% в общей циркуляции вирусов. За неделю лабораторно потвердели свиной грипп у 230 нижегородцев.

Напомним, ранее сообщалось, что 169 нижегородцев заболели свиным гриппом. Прививку против гриппа сделали более 1,4 миллиона нижегородцев, в том числе более 300 тысяч детей.