Проект высотки у метромоста в Нижнем Новгороде представили на Архитектурном совете ФОТО: графический материал проектного решения

Проектное решение многоквартирного жилого дома у метромоста в Нижнем Новгороде показали на Архитектурном совете. Концепция была представлена на заседании 15 декабря. Результат рассмотрения проекта размещен на сайте Минграда Нижегородской области.

ООО «Архитектурное бюро Остоженка» предоставило заказчику АО «Бриджтаун Чайка» концепцию дома со встроенным паркингом и коммерческими помещениями. Предполагается, что высотка будет расположена по адресу: улица Гаршина, 40.

Напомним, поблизости с этим адресом находился бывший объект культурного наследия - здание мельницы Башкирова.

По решению совета проектировщик может продолжить работу над архитектурным решением многоквартирного жилого дома. При этом ему необходимо учесть замечания и предложения членов Архитектурного совета.