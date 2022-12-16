Для 23 маршруток Нижнего Новгорода утвердили расписание. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Минтранс утвердил расписание работы для 23 маршрутов частных перевозчиков в Нижнем Новгороде. Об этом информирует старшая смены Центральной диспетчерской службы ЦРТС Алена Чернышова.

Напомним, недавно стало известно о том, что на маршрутах частных перевозчиков появится расписание. Так, по словам Алены Чернышовой, в декабре – начале января расписание начнут вводить на маршрутках Т-13, Т-24, Т-29, Т-44 и Т-83.

Кроме этого, в настоящее время дорабатывается расписание еще пяти маршрутов. Так, они начнут работать в декабре 2022 года или в начале следующего года. Также Алена Чернышова отметила, что раньше частные перевозчики ездили без расписания.

- Отметим, что никогда ранее утвержденных министерством расписания частных перевозчиков в Нижнем Новгороде не было, — рассказала старшая смены.