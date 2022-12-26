Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 6:55

Горячую воду частично отключили в Канавинском районе Нижнего Новгорода 26 декабря

Это коснулось жителей двух домов
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Без горячей воды временно остались жители двух домов по улице Чкалова

Без горячей воды временно остались жители двух домов по улице Чкалова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горячую воду частично отключили в Канавинском районе Нижнего Новгорода 26 декабря. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Без горячей воды временно остались жители двух домов – №37 и №37/1 по улице Чкалова. Горячее водоснабжение прекратилось в 09.00. Оно будет возобновлено в 13.00 26 декабря.

По данным управления ГОЧС, такие временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее мы сообщали о проведении плановых работ в трех районах Нижнего Новгорода 9 декабря. Тогда в Автозаводском и Ленинском районах отключили свет, а в Московском районе – горячую воду.