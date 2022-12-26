Без горячей воды временно остались жители двух домов по улице Чкалова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горячую воду частично отключили в Канавинском районе Нижнего Новгорода 26 декабря. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Без горячей воды временно остались жители двух домов – №37 и №37/1 по улице Чкалова. Горячее водоснабжение прекратилось в 09.00. Оно будет возобновлено в 13.00 26 декабря.

По данным управления ГОЧС, такие временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее мы сообщали о проведении плановых работ в трех районах Нижнего Новгорода 9 декабря. Тогда в Автозаводском и Ленинском районах отключили свет, а в Московском районе – горячую воду.