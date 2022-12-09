Горячую воду и свет отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 9 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячую воду и электричество отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 9 декабря. Отключения запланированы в Автозаводском, Ленинском и Московском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Автозаводском районе без света останутся дома № 3 и 5 по улице Дружаева, а также домов №11,13 и 15 по улице Переходникова. Электричества здесь не будет с 9 до 15 часов.

Также свет отключат на проспекте Ленина, 25 в Ленинском районе. Электричество вернется в квартиры жильцов только в 17 часов.

В Московском районе на двух улицах отключат горячую воду. Без «тепленькой» останутся дом №2а по улице Мирошникова и №13 по улице Панфиловцев. Воды не будет с 9 до 15 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.