Противогололедную обработку проводят в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода приступили к обработке основных автодорог и тротуаров противогололедными материалами. Ранее уже были посыпаны дороги, центральные улицы, тротуары и площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова.

Количество техники по обработке дорог и тротуаров Нижнего Новгорода увеличено в связи с ожидаемым снижением температуры 25 декабря. Кроме того, продолжается уборка и вывоз снега с улиц города.

По словам Андрея Житникова, основная часть спецтехники и большинство дворников работают, опережая наступление гололедицы на дорогах. Все их силы направлены на то, чтобы в понедельник горожане смогли доехать на работу и учебу без помех.

Напомним, в последнюю неделю 2022 года температура воздуха будет колебаться от -1 до -11 градусов, также ожидается, что с неба каждый день продолжит идти небольшой снег.