Мокрый снег и гололёд: Узнали, сколько продлятся снегопады в Нижнем Новгороде

В выходные погода будет неустойчивой. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Вот уже который день в Нижнем Новгороде и области продолжает идти снег. С одной стороны, нижегородцы рады пушистому снегу, превращающему любой пейзаж в сказочный, но вот для автомобилистов и пешеходов такие сюрпризы погоды не сулят ничего хорошего. Дороги и тротуары благодаря перепадам температуры превратились в настоящий каток, который прячется под снежной кашей. И, как оказалось, в ближайшее время на улице ничего не изменится, ведь снегопады продолжатся.

– Погода продолжит быть неустойчивой, особенно в выходные дни, когда придут оттепели. Она сохранится такой до конца недели, в ближайшие три дня, – рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Атмосферные фронты будут нести с собой достаточно облачную с осадками погоду.

Так, в пятницу столбики термометров покажут 0 градусов, в субботу ожидается +1..+2 градуса, а уже в воскресенье прогнозируется минусовая температура. Все выходные на улице будут идти осадки в видео мокрого снега и дождя.

– Мокрые осадки ожидаются из-за температурного фона, который будет выше многолетних значений на 6…8 градусов, – объяснила синоптик. – Однако уже в воскресенье вечером в нашу область произойдет вторжение холодных воздушных масс с акватории северных морей, поэтому понедельник встретит нижегородцев морозной погодой от -6 до -9 градусов.

И хотя Нижний Новгород вновь накроют обильные осадки, снежный покров расти не будет.

– Интенсивного роста сугробов не будет, потому что осадки будут не только в виде мокрого снега, но и дождя. То есть это не тот случай, когда идёт пушистый снег и сугробы такие, что валенки доставай, – подытожила Ольга Мокеева.

В последнюю неделю 2022 года температура воздуха будет колебаться от -1 до -11 градусов, также ожидается, что с неба каждый день продолжит идти небольшой снег.

Напомним, в понедельник стало известно, что высота снежного покрова в Нижнем Новгороде превысила норму на 150-200%. В нагорной части города высота сугробов составила 39 сантиметров, в заречной – 22 сантиметра.

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