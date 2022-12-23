Подготовка к запуску трамваев №6 и №7 началась в Сормове. Фото: Новая маршрутная сеть Вконтакте

Стартовала подготовка к запуску трамваев №6 и №7 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в группе новой маршрутной сети Вконтакте.

В настоящее время на трамвайных путях, где ранее проводили ремонт, ведется уборка снега. Сообщается, что сейчас уже идет подготовка к запуску трамвайных маршрутов №6 и №7. Но перед этим необходимо провести проверку и регулировку контактной сети. Кроме того, сначала проведут тестовый запуск трамваев.

Напомним, с 5 ноября 2022 года в Нижнем Новгороде отменили трамвай №7 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на путях. При этом движение трамвая № 6 был сокращено. Так, в первую очередь планировалось заменить участок протяженностью 2,2 километра.