Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 16:06

Новый ЖК на улице Львовской планируют построить в Нижнем Новгороде

Проект комплекса на месте бывшей воинской части подготовят в 2023 году
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Проект планировки территории в границах улиц Пермякова, Дворовая, Львовская в Автозаводском районе города подготовит ООО СЗ «Новая Жизнь-Львовская» ФОТО: приложение к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Проект планировки территории в границах улиц Пермякова, Дворовая, Львовская в Автозаводском районе города подготовит ООО СЗ «Новая Жизнь-Львовская» ФОТО: приложение к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Новый ЖК планируют построить на улице Львовской, на месте бывшей воинской части в Нижнем Новгороде. Проект планировки территории в границах улиц Пермякова, Дворовая, Львовская в Автозаводском районе города подготовит ООО СЗ «Новая Жизнь-Львовская». Об этом сообщается в приказе от 25 ноября 2022 года, который размещен на сайте Минграда.

Согласно документу, проект нового ЖК на улице Львовской должен быть разработан до 25 ноября 2023. Также стало известно, что ООО СЗ «Новая Жизнь-Львовская» подготовит этот проект за счет собственных средств.

Напомним, ранее план нового жилого комплекса из 10 домов и детского сада на 240 мест на улице Львовской одобрили на Архитектурном совете. Также мы сообщали, что этот ЖК будет построен в Автозаводском районе к 2028 году.