Базу данных по местам исторических захоронений планируют создать в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Исторические захоронения Нижегородской области хотят внести в базу данных. Так каждый объект попадет под опеку и будет содержаться в порядке. Об этом сообщается в телеграм-канале «АСИРИС {Сохранение. Развитие}».

Создание базы данных – это одно из трех направлений в работе с историческими захоронениями. Для составления базы будет собрана и объединена информация из разных источников. Таковыми, к примеру, являются схемы кладбищ, фотографии могил, информация о собственниках, а также биографические материалы.

Расширить перечень объектов для сохранения помогут данные, которые соберут привлеченные к работе историки.

Ранее мы сообщали, что к благоустройству 20 могил выдающихся нижегородцев на Бугровском кладбище планируют привлечь волонтеров.