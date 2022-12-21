20 могил выдающихся нижегородцев на Бугровском кладбище приведут в порядок Фото: Яндекс.Карты

К благоустройству 20 могил выдающихся нижегородцев на Бугровском кладбище планируют привлечь волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Эксперты на первом заседании по проекту сохранения могил известных нижегородцев определили три направления в работе с историческими захоронениями. Это, конечно, приведение в порядок могил, не являющихся ОКН, также работа с захоронениями со статусом ОКН и создание базы данных по местам исторических захоронений.

В первом этапе проекта, инициатором которого стала команда АНО «АСИРИС», хотят привести в порядок, в том числе захоронения семьи Анненковых: декабриста Ивана Анненкова, его жены Прасковьи Анненковой (урожденной Полины Гебль) и их сына Николая Анненкова; революционера Германа Ливена; дочери Максима Горького Кати Пешковой; основателей Горьковского театра кукол супругов Яворовских; писателя Павла Мельникова-Печерского; театрального деятеля Николая Собольщикова-Самарина; архитектора Константина Блохина; композитора Александра Касьянова; фотографа Максима Дмитриева.

– Если мы уважаем себя, то должны знать свою историю и подходить с вниманием и ответственностью к тому, что сделано нашими родителями, дедами, предшественниками. Как мы относимся к могилам, местам памяти, так мы относимся и к истории, – отметил главный советник губернатора Нижегородской области, председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин.