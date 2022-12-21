Авиакомпания Smartavia начнет выполнять полеты из Нижнего Новгорода в Сочи с 28 декабря ФОТО: сообщество ВКонтакте «Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П.Чкалова»

Smartavia станет третьей авиакомпанией, выполняющей рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи. Так, полетов по курортному маршруту станет больше уже с 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Авиакомпания Smartavia будет осуществлять рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи регулярно – один раз в неделю до конца марта. Полеты запланированы на воздушных судах Боинг 737-800.

На данный момент рейсы в Сочи выполняются авиакомпаниями «Икар» и Nordwind четыре раза в неделю.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания AZUR air начнет выпускать прямые рейсы Нижний Новгород – Дубай.