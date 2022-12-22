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НовостиОбщество22 декабря 2022 10:51

Режим повышенной готовности вводится в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

Это связано со строительством метро
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Зона повышенной готовности расположена в границах земельных участков домов №129 и №131 по улице Максима Горького

Зона повышенной готовности расположена в границах земельных участков домов №129 и №131 по улице Максима Горького

Фото: Яндекс.Карты

Режим повышенной готовности для обеспечения безопасности граждан вводится в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Он поможет также предотвратить угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом стало известно из постановления от 21 декабря 2022 года, которое размещено на сайте городской администрации.

Согласно постановлению, зона повышенной готовности расположена в границах земельных участков домов №129 и №131 по улице Максима Горького.

Введение такого режима связано со строительством новых станций Нижегородского метро.

Напомним, объектами капитального строительства продления Автозаводской линии метро являются котлован для станции «Сенная» по адресу: улица Большая Печерская, а также котлован на улице Максима Горького и улице Белинского.