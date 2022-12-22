В АО «Нижегородский водоканал» назначен новый генеральный директор

Новым генеральным директором АО «Нижегородский водоканал» стал Илья Вячеславович Халтурин. 22 декабря 2022 года председатель совета директоров компании, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин представил нового директора коллективу. Работу на данной должности Илья Вячеславович будет совмещать со своей основной занятостью в АО «Теплоэнерго», который он возглавляет с 17 августа 2018 года.

Как отметил Дмитрий Сивохин, совмещение высших руководящих позиций в городских ресурсоснабжающих организациях позволит предприятиям сообща и более эффективно участвовать в федеральных и инвестиционных программах, благоустройстве территорий и, конечно, совместно и синхронно реконструировать и обновлять городские инженерные сети. Символично, что назначение Ильи Халтурина совпало с профессиональным праздником теплоэнергетиков – Днем энергетика.

Справка

Халтурин Илья Вячеславович – генеральный директор АО «Теплоэнерго».

Родился 31 октября 1979 года в городе Дзержинск (Горьковская область). Окончил Волжскую государственную академию водного транспорта по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» (квалификация «Инженер-механик»), Нижегородский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии химической промышленности» (квалификация «экономист-менеджер»).

В энергетической отрасли работает с 2004 года. Начинал с должности машиниста-обходчика по турбинному оборудованию котлотурбинного цеха Дзержинской ТЭЦ. Работал заместителем начальника турбинного цеха на Сормовской ТЭЦ (филиал Нижегородской генерирующей компании).

С 2008 по 2015 годы работал в Нижегородском филиале ОАО «ТГК-6» на должности начальника ПТО, заместителя технического директора по эксплуатации, технического директора – главного инженера Новогорьковской ТЭЦ. С 2015 года работал в ОАО «Волжская ТГК», ПАО «Т Плюс» в должности главного инженера группы строящихся объектов Новокуйбышевского, Пермского филиалов по реализации приоритетных инвестиционных проектов.

С сентября 2016 года до назначения в Нижний Новгород работал главным инженером филиала ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация».

С 17 августа 2018 года назначен генеральным директором АО «Теплоэнерго».

Илья Халтурин награжден Почетным дипломом губернатора Нижегородской области «За большой вклад в развитие энергосистемы Нижегородской области».