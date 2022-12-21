Семеновский суд арестовал гендиректора ООО «ИСБ» по обвинению в хищении более 170 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Москвы, генеральный директор ООО «ИСБ» Иван Джиоев заключен под стражу Семеновским районным судом по обвинению в хищении свыше 170 млн рублей из бюджета Нижегородской области и Семеновского района. Уголовное дело было возбуждено 15 ноября 2022 года по статье «мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области на сайте Семеновского районного суда.

По данным следствия, генеральный директор ООО «ИСБ» заключил муниципальный контракт с МКУ «Семеновстройсервис» на выполнение работ на объекте «Реконструкция биологических очистных сооружений города Семенова Нижегородской области».

По контракту подрядчик обязался выполнить работы в срок до 1 декабря 2022 года. В связи с этим подрядчику был перечислен аванс суммой 204 349 810 рублей от полной цены контракта в 410 703 691 рубль 48 копеек.

Следователи предполагают, что подрядчик не выполнил обязательства контракта в полной мере, но и не вернул заказчику неиспользованный аванс. Тем самым подрядчик Иван Джиоев похитил 170 180 942 рубля. Таким образом, гендиректор ООО «ИСБ» причинил имущественный ущерб бюджету Российской Федерации, Нижегородской области и Семеновскому району.

Подрядчика вызывали для проведения следственных действий. Но тот не приходил в назначенное время. Поэтому он был объявлен в розыск, в результате которого его задержали на одном из вокзалов Москвы.

В ходе судебного заседания обвиняемый просил избрать мерой пресечения залог.

20 декабря 2022 года по постановлению семеновского районного суда обвиняемый заключен под стражу на срок предварительного следствия, то есть до 15 февраля 2023 года включительно.

Напомним, подрядчик должен был построить сразу 11 объектов в разных уголках Нижегородской области. Это шесть районных ФАПов, детский сад, школа, учреждение культуры в Арзамасе, очистные сооружения в Семенове, ФОК в Кстове и детский сад на Бору. Однако фирма не выполнила условия контракта и допустила «серьезные срывы сроков», в связи с чем нижегородские власти были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.