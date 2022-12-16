Директор компании, строящей 11 социальных объектов в Нижегородской области, задержан по делу о мошенничестве

Подрядчик сорвал сроки строительства по 11 объектам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области разгорелся большой скандал вокруг строительства 11 социальных объектов на территории региона: подрядчик - ООО «ИСБ» - получил деньги после заключения контракта, но так и не выполнил взятые на себя обязательства. Сегодня утром по подозрению в мошенничестве был задержан директор этой недобросовестной фирмы, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Подрядчик должен был построить сразу 11 объектов в разных уголках региона. Это шесть районных ФАПов, детский сад, школа, учреждение культуры в Арзамасе, очистные сооружения в Семенове, ФОК в Кстове и детский сад на Бору. Однако фирма не выполнила условия контракта и допустила «серьезные срывы сроков», в связи с чем нижегородские власти были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», а обязательство по достройке всех 11-ти объектов взял на себя регион.

- И мы их достроим без итогового срыва задач проектов, - пообещал Глеб Никитин. - Но подобная «работа» недобросовестных подрядчиков недопустима! Остальным подобным деятелям - приготовиться!