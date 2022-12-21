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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:58

Новое ежемесячное пособие на детей введут в Нижегородской области с 2023 года

Средства будут выделяться из областного бюджета
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Новое ежемесячное пособие на детей введут в Нижегородской области с 2023 года

Новое ежемесячное пособие на детей введут в Нижегородской области с 2023 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка введут в Нижегородской области с 2023 года. Об этом стало известно из Указа губернатора Глеба Никитина от 19 декабря 2022 года, который размещен на сайте портала правовой информации.

Согласно документу, с 2023 года Министерством финансов Нижегородской области должно предусматриваться выделение средств из областного бюджета. Они будут перечисляться Фонду пенсионного и социального страхования для дальнейших выплат ежемесячного пособия на детей. Размер такого пособия в документе не указан.

Напомним, обратиться за выплатой может один из родителей или законный представитель – опекун либо усыновитель ребенка. Если в семье несколько детей, то пособие назначается на каждого ребенка.