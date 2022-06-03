Нижегородцам рассказали, как получить выплаты на детей от 8 до 17 лет

31 марта 2022 года Президент России подписал указ о ежемесячном пособии на детей от 8 до 17 лет для семей с низким доходом. Заявления от граждан Пенсионный фонд начал принимать 1 мая.

Кто имеет право на пособие?

Обратиться за выплатой может один из родителей или законный представитель – опекун либо усыновитель ребенка. Если в семье несколько детей, то пособие назначается на каждого ребенка.

- Пособие выплачивается в течение одного года и продлевается по заявлению. Если за этот период материальное положение семьи изменилось в лучшую сторону - появился больший доход или новая собственность – выплата всё равно будет производиться до истечения указанного срока, - пояснила управляющий Отделением ПФР по Нижегородской области Светлана Соловьева.

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет выплачивается семье в том случае, если она проходит по ряду критериев. Специалисты ПФР должны всестороннее оценить, насколько та или иная семья нуждается в поддержке государства. Основных требований всего три: заявитель и дети должны иметь российское гражданство и постоянно проживать в России, ежемесячный доход на человека не должен превышать установленный в регионе прожиточный минимум на человека, а собственность семьи не должна превышать установленные законом требования.

Сколько платят?

В случае назначения пособия размер выплаты будет зависеть от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей (В Нижегородской области это 12 692 рубля с 1 июня 2022 года).

50% прожиточного минимума или 6 346 рублей – это базовый размер пособия;

75% прожиточного минимума или 9 519 рублей выплачивается в том случае, если при назначении базового пособия среднедушевой доход по-прежнему остается меньше прожиточного минимума.

100% или 12 692 рубля — если при выплате пособия в сумме 75% среднедушевой доход все еще не достигает регионального прожиточного минимума.

По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, деньги будут начислены за период с 1 апреля, если на тот момент ребенку уже было 8 лет. То есть если заявление поступило в июне, выплата будет за апрель, май и июнь. Если заявление поступило после 1 октября, то выплата будет начислена за период с месяца достижения ребенком 8 лет, если обращение поступило в течение полугода после его дня рождения, в остальных случаях – с месяца обращения.

Считаем доходы

При расчете пособия берутся доходы, полученные за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Так, например, если вы подаете заявление в июне 2022 года, то в расчет берется период с февраля 2021 по январь 2022 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право плату, нужно ее общий годовой доход разделить на 12 месяцев и на количество членов семьи. Если получилась сумма меньше 13085 рублей (прожиточный минимум в Нижегородской области, установленный с 1 июня 2022 года), то тогда такой семье полагается ежемесячное пособие, если больше – заявитель получает отказ с указанием причины.

Процедура подачи заявления упрощена по максимуму: даже справки о доходах предоставлять не нужно, Пенсионный фонд самостоятельно запросит соответствующую информацию в Федеральной налоговой службе. Однако стоит учесть, что при расчете берется зарплата до вычета подоходного налога (то есть «грязными»).

- Доходами считается не только зарплата, но и стипендия, пенсия, пособие по потере кормильца, пособие, выплачиваемое опекунам, а также проценты по вкладам. Если годовая сумма последних превысит прожиточный минимум, в выплате будет отказано, - предупреждает начальник управления установления социальных выплат отделения ПФР по Нижегородской области Галина Шляпникова.

Не учитываются при расчете дохода пособие на погребение, выплаты из материнского капитала (кроме ежемесячной выплаты на второго ребенка), единовременная материальная помощь и страховые выплаты, а также получаемые ранее пособия на ребенка. С полным перечнем исключений можно ознакомиться на сайте ПФР.

В 2022 году при расчете среднедушевого дохода семьи не будут учитываться доходы от трудовой деятельности заявителя или членов его семьи, которые потеряли работу после 1 марта 2022 года, если они зарегистрированы в центрах занятости как безработные.

При расчете выплаты используется так называемое правило нулевого дохода, которое допускает у взрослого члена семьи отсутствие дохода, однако оно должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами, такими как уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом, срочная служба в армии и три месяца после нее, обучение на очной форме для лиц моложе 23 лет, беременность и прочее.

Проводим ревизию имущества

Заявления на ежемесячное пособие для семей с низким доходом ПФР начал принимать с 1 мая

При назначении пособия проводится оценка имущества семьи – движимого и недвижимого. Учитываются квартиры, дома, гаражи и машиноместа, нежилые помещения, земельные участки и транспорт – автомобили, мотоциклы, самоходная сельхозтехника, катера, моторные лодки.

Для назначения пособия семья может иметь:

- одну квартиру или несколько квартир, если на каждого члена семьи приходится не более 24 квадратных метров;

- Один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 квадратных метров;

- Одну дачу;

- Один гараж, машиноместо или два, если семья многодетная или в семье есть гражданин с инвалидностью;

- Земельный участок общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участок расположен в сельском поселении или межселенной территории;

- Одно нежилое помещение;

- Один автомобиль и один мотоцикл, или два, если семья многодетная или один из членов семьи имеет инвалидность либо, если автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки.

- Одну самоходную сельхозтехнику и одно маломерное судно не старше пяти лет.

- Не учитываются помещения, которые были признаны непригодными для проживания – в этом случае заявитель должен предоставить подтверждающий документ. Также не идут в расчет жилые помещения, предоставленные в качестве государственной меры поддержки, и доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади. Не учитывается земля и недвижимость, полученная в качестве мер социальной поддержки, - уточнила Галина Шляпникова.

Семьи, в которых есть машина не старше пяти лет мощностью более 250 лошадиных сил, на выплату рассчитывать не смогут. Исключение составляют лишь семьи с четырьмя и более детьми.

Порядок подачи и рассмотрения заявлений

Подать заявление на получение пособия можно онлайн через сайт госуслуг или лично, посетив клиентскую службу ПФР, или в МФЦ.

- Важно быть предельно внимательными, чтобы правильно заполнить заявление. И прежде всего, необходимо оценить свой доход: если он существенно превышает допустимый порог, подавать заявление в этом случае не имеет смысла. Если превышение небольшое – можно попробовать подать заявление позднее: есть вероятность, что в новом расчетном периоде доход не превысит прописанной в законе суммы, - разъяснила управляющий Отделением ПФР по Нижегородской области Светлана Соловьева.

Поступившие заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней, однако этот срок может быть увеличен, если не хватает каких-либо сведений или документов. В этом случае специалисты связываются с заявителем и просят донести недостающие сведения, а само заявление отправляется на доработку.

В результате рассмотрения заявления выносится вердикт: отказ с указанием причины или положительное решение. В последнем случае назначается пособие, которое выплачивается в течение года независимо от дальнейшего материального положения семьи. Получать выплату можно через почтовое отделения или на банковскую карту «Мир».