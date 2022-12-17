Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал отменить кабинетную систему в школах из-за гриппа

Среди детей и подростков быстро растет число заболевших вирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородским школам отменить кабинетную систему до конца 2022 года.

– В этом сезоне к нам пришёл «старый знакомый» штамм гриппа A/H1N1. Особенно быстро растёт число заболевших среди детей и подростков, – сообщает в своем телеграм-канале Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра, отмена кабинетной системы в школах поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Также в учебных заведениях необходимо организовать проверку температуры учащихся на входе. При первых симптомах ОРВИ ребенка нужно отправить домой. Если симптомы возникли у учащегося младших классов, его нужно изолировать в отдельном кабинете и вызвать родителей для того, чтобы те забрали ребенка домой.

Кроме того, рекомендуется чаще выводить детей из стен школы, к примеру, на экскурсии. Также желательно проводить занятия в последние учебные дни этого года по принципу «недели подведения итогов».

Новогодние елки в детских садах и школах желательно также проводить, не перемешивая детей из разных классов и групп.

Также Давид Мелик-Гусейнов отметил, что желательно, чтобы на мероприятие к одному ребенку приходил один родитель. Взрослым, посещающим эти мероприятия, рекомендуется носить защитные медицинские маски.

Кружкам и секциям также желательно перейти на облегченный формат «недели подведения итогов».