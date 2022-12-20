Художественную школу в Нижнем Новгороде снесут ради строительства метро

Художественную школу снесут в Нижнем Новгороде ради строительства метро. Фото: Школа "Изограф"

Школу искусств и ремесел имени А.С. Пушкина «Изограф» в Нижнем Новгороде снесут для строительства метрополитена. Об этом сообщается в группе учреждения ВКонтакте.

Художественная школа «Изограф» занимала особняк 1917 года постройки, расположенный на площади Сенной, 13А. Дом оказался в зоне строительства подземки, и его придется снести. Здание не является объектом культурного наследия, поэтому никаких проблем с законом не возникает.

Сейчас школа искусств временно переехала в гимназию №13, но позднее ее планируется разместить в центре города.

- Нам город предоставляет новое здание, но оно требует капитального ремонта. Как только он будет закончен, мы переедем в него и обязательно создадим такую же тёплую, творческую атмосферу. Но когда это произойдет, ответить не можем, - сообщили в администрации «Изографа».

Занятия в школе возобновлены по новому адресу с 12 декабря, расписание при этом остается прежним.

Напомним, в Нижнем Новгороде сейчас идет строительство станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы» - они станут продолжением Автозаводской ветки метрополитена.