Губернатор Нижегородской области попал в санкционный список Евросоюза ФОТО: телгерам-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попал под санкции Евросоюза. Новый пакет санкций опубликован в официальном журнале ЕС.

Поводом для внесения главы региона в санкционный список стал прием и размещение в Нижегородской области беженцев Донбасса.

Также по разным причинам под санкции Евросоюза попали Валентина Терешкова – Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации; Татьяна Голикова – Заместитель председателя Правительства Российской Федерации; Айшат Кадырова – Министр культуры Чеченской Республики; Карина Кадырова – заведующая МБДОУ № 5 «Дики» города Грозного; Дмитрий Пучков – российский блогер, писатель, публицист, переводчик и разработчик компьютерных игр; Никита Михалков – советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, киноактёр, телеведущий, блогер.

Кроме того, в санкционный список Евросоюза были включены и нижегородские предприятия, такие как АО «ЦНИИ«Буревестник», АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей».

Напомним, 23 августа Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попал под санкции Канады.

– А вот это по-настоящему больно. Всегда мечтал съездить в Канаду. Хотел сравнить их берёзки с русскими. Но так и не получилось. Придётся стиснуть зубы и продолжать работать, несмотря ни на что, – так летом отреагировал глава Нижегородской области на попадание в санкционный список Канады.