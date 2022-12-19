Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 5:52

Высота снежного покрова в Нижнем Новгороде превысила норму на 200%

Больше всего снега навалило в нагорной части города
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Высота снежного покрова в Нижнем Новгороде превысила норму на 200%.

Высота снежного покрова в Нижнем Новгороде превысила норму на 200%.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Высота снежного покрова в Нижнем Новгороде превысила норму на 150-200%. В нагорной части города высота сугробов составляет 39 сантиметров, в заречной – 22 сантиметра. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В минувшие выходные на регион обрушилась сильная метель: снегом завалило все дворы и замело центральные магистрали. Коммунальщики третий день в усиленном режиме работают над устранением последствий снегопада.

Утром в понедельник эта работа продолжается. Вместе с тем синоптики обещают снегопад и сегодня: по прогнозам выпадет 10-15 мм осадков.

В связи со сложной погодной ситуацией Юрий Шалабаев попросил нижегородцев по возможности не выезжать на дороги на личных машинах, а воспользоваться общественным транспортом.