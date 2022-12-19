Высота снежного покрова в Нижнем Новгороде превысила норму на 200%. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Высота снежного покрова в Нижнем Новгороде превысила норму на 150-200%. В нагорной части города высота сугробов составляет 39 сантиметров, в заречной – 22 сантиметра. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В минувшие выходные на регион обрушилась сильная метель: снегом завалило все дворы и замело центральные магистрали. Коммунальщики третий день в усиленном режиме работают над устранением последствий снегопада.

Утром в понедельник эта работа продолжается. Вместе с тем синоптики обещают снегопад и сегодня: по прогнозам выпадет 10-15 мм осадков.

В связи со сложной погодной ситуацией Юрий Шалабаев попросил нижегородцев по возможности не выезжать на дороги на личных машинах, а воспользоваться общественным транспортом.