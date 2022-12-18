Последствия снегопада в Нижнем Новгороде 18 декабря 2022: Водители откапывают машины, а «скорые» опаздывают на вызовы

Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от резких маневров и обгонов Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Метель и сильный снегопад обрушились на Нижний Новгород в ночь на 18 декабря.

А воскресным утром нижегородцам пришлось откапывать не только автомобили, но и дорогу из дома. Так, по данным сервиса Яндекс.Погода, глубина сугробов в среднем по городу варьируется от 40 до 45 сантиметров.

Воскресным утром нижегородцам пришлось откапывать не только автомобили, но и дорогу из дома Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В связи с этим нижегородцы вынуждены самостоятельно приступать к чистке придомовых территорий. Вооружившись лопатами и не забыв о силе духа, жители города создают так называемые «козьи» тропы. Выходить из дома приходится, а спецмашины и дворники не совсем справляются. Да, они работают круглосуточно и начали очищать дороги еще ночью, но и снегопад, затихший на пару часов, не забывает вернуться.

Вооружившись лопатами, жители города создают так называемые «козьи» тропы Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Родителям детей дошкольного возраста, которые, конечно, не собирались вести своих чад в садик, пришлось отправиться туда самим. А все для того, чтобы расчистить дороги к учреждениям. Ведь завтра туда уже нужно будет идти и детям. Об этом сообщает корреспондент «КП – Нижний Новгород».

В социальной сети ВКонтакте многие нижегородцы пишут о том, что дороги города просто замело. Даже в центре Нижнего, автомобилисты застревают в снежных массах и не могут проехать.

– Центр весь в снегу, машины застревают, ни проехать, ни пройти! – пишет в комментариях подписчица сообщества «Мой Нижний Новгород».

Снегоуборочная техника, дорожные рабочие и дворники продолжают устранять последствия неблагоприятных погодных явлений Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Тем не менее снегоуборочная техника, дорожные рабочие и дворники продолжают устранять последствия неблагоприятных погодных явлений. Так, по данным, размещенным на платформе «Лобачевский» за текущие сутки с 00.00 18 декабря к уборке снега были привлечены 436 единиц уникальной дорожной техники.

Спецмашины и дворники не совсем справляются Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Все же машины продолжают буксовать на дорогах и улицах. Это особенно критично для спецслужб, потому что жизнь человека может зависеть от вовремя доехавшей скорой помощи.

– Если видите, что наши машины скорой помощи буксуют, будем признательны, если поможете. В бригадах бывает всего один мужчина и тот – водитель, – пишет в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Также для удобного проезда спецслужб нижегородцам не стоит забывать правильно парковать свои автомобили во дворе и открывать шлагбаумы во время устранения последствий снегопада.

Неблагоприятные погодные явления затронули не только город, но и Нижегородскую область. В связи с этим 18 декабря в Кстовском районе у деревни Ветчак пожарно-спасательная часть ГУ МЧС России по Нижегородской области развернула городок жизнеобеспечения. В него входят 9 человек и 5 единиц техники.

Стоит сказать о напоминании для нижегородцев от Госавтоинспекции: неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, особенно во время и после снегопада. Водителям необходимо выбирать соответствующую погоде и дорожным условиям скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал движения. Также представители Госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от резких маневров и обгонов.

Пешеходам тоже не стоит забывать о правилах. Нижегородцам напомнили, что дорогу необходимо переходить только по пешеходному переходу. Не стоит выходить внезапно на проезжую часть, ведь во время такого сильного снегопада ухудшается не только видимость на дороге, но и сцепление, в результате чего даже самый опытный водитель может не успеть вовремя затормозить. Чтобы еще больше обезопасить себя, пешеходам предлагают обозначать свое присутствие на дороге с помощью светоотражающих элементов.

Улицы города замело Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Мэр Нижнего Новгорода продолжает держать на контроле работу коммунальных служб районов города по устранению последствий снегопада.

– Задача на сегодняшний вечер и завтрашнее утро – обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по всем дорогам, подходы и подъезды к социальным учреждениям. По максимуму отработать во дворах и подходах к остановкам общественного транспорта. Особое внимание к лестницам, подземным и надземным переходам, – отметил Юрий Шалабаев.