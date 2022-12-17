Выявлять деструктивные субкультуры в подростковой среде обучают педагогов эксперты НГЛУ

Для педагога уметь провести профилактику влияния на ребенка деструктивной субкультуры – значит, спасти детские жизни

В НГЛУ продолжается работа по реализации государственного задания от Министерства высшего образования и науки по проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма.

В частности, была реализована программа повышения квалификации «Выявление деструктивных субкультур (криминальная субкультура «АУЕ*», футбольные хулиганы, скулшутинг, группы смерти) в образовательных учреждениях, местах принятия и профилактики негативных проявлений в подростковой среде» для педагогических работников и управленческих лиц образовательных учреждений высшего, средне-профессионального, среднего, школьного и дошкольного образования различных регионов страны.

– Мне кажется, все родители и учителя боятся этой проблемы, – говорит эксперт Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова, профессор, доктор психологических наук, Галина Сорокоумова. – Время от времени, после очередного преступления в подростковой среде, общественность недоумевает: как это произошло, почему, ведь ребенок был из благополучной семьи, учился в элитном лицее! И здесь мы как раз и сталкиваемся чаще всего с тем, что подросток в какой-то момент оказался под влиянием какой-либо деструктивной субкультуры. Уметь вовремя выявить данный факт или предпринять профилактические действия – значит, спасти детские жизни.

Программа помогает слушателям в том числе понять, как обеспечить педагогам условия для профилактики проявления деструктивного поведения учащихся; каковы причины возникновения деструктивного поведения подростков, и какими бывают его формы; вооружить педагогов методиками диагностики уровня агрессивности, личностных и характерологических особенностей, лежащих в основе проявления деструктивных форм поведения; обучить психолого-педагогическому сопровождению и поддержке учащихся с признаками деструктивного поведения; использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов.

Слушательница программы из города Дзержинска Нижегородской области Анна Мосеева отмечает: «Рассматриваемая тема имеет высокую социальную значимость. Все материалы предложены в доступной к пониманию и усвоению форме. Обучение также подразумевало коммуникацию между слушателями курсов, что важно для обмена информацией и опытом работы. Внушительный перечень дополнительной литературы способствует всестороннему изучению данной темы».

Татьяна Соловьева из Вологды подчеркивает продуктивность образовательного процесса: «Благодарю за возможность пройти повышение квалификации по столь актуальной в настоящее время тематике. Обучение было построено в удобной для слушателей форме. Лекции, прочитанные высококвалифицированным специалистом, были очень увлекательными и дали много важной информации. С удовольствием буду еще не раз пользоваться возможностью научиться чему-то новому и повысить квалификацию. Спасибо преподавателю и организаторам!»

По результатам прохождения обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

*По решению Минюста включена в перечень организаций, деятельность которых запрещена в России.