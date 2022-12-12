У маршруток Нижнего Новгорода появится расписание. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде на маршрутах частных перевозчиков появится расписание, утвержденное региональным минтрансом. Об этом рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

По ее словам, в декабре – начале января расписание начнут вводить на маршрутках Т-13, Т-24, Т-29, Т-44 и Т-83. В графике будут прописаны первые и последние выходы автобусов с конечных остановок и плановые интервалы движения транспорта – для будних и выходных дней.

- С частными перевозчиками расписание заранее согласовывается, и за их неисполнение вводится ответственность, - подчеркнула Алена Чернышова.