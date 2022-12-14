В ПФО создана ассоциация «Образовательный округ», которая объединит все вузы.

14 декабря 2022 года состоялся Совет ректоров Приволжского федерального округа под руководством Романа Стронгина. В нем приняли участие председатели и члены Советов ректоров 14 регионов ПФО, заместитель министра Просвещения РФ Татьяна Васильева, а также министр науки и образования Нижегородской области Ольга Петрова. По итогам заседания единогласно было принято решение поддержать инициативу Мининского университета и создать ассоциацию «Образовательный округ», которая объединит все вузы ПФО.

Инициативу о создании ассоциации ректор Мининского университета Виктор Сдобняков аргументировал необходимостью консолидации ресурсов для реализации федеральных задач в концепции проектно-сетевого сотрудничества. Также он предложил первый проект.

«Работу ассоциации предлагаю начать со значимого проекта по трансформации образования в области физики для повышения качества подготовки школьников по этому предмету. Эта тема вчера обсуждалась главой Минобрнауки Валерием Николаевичем Фальковым и главой Минпросвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым. У Мининского университета уже есть серьезные наработки в этом направлении», - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Проект педагогического университета поддержали Правительство Нижегородской области и Губернатор Глеб Никитин.

«Без концентрации ресурсов, которые имеются в ведущих вузах, сложно решать задачи, которые стоят перед системой образования. В том числе и готовить абитуриентов, поступающих на инженерные специальности, которые затем должны прийти работать на предприятия. В целом запрос на трансформацию физического образования есть и со стороны школ, и профессиональных образовательных организаций, и, конечно, вузов», - отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.

Ассоциация ведущих вузов округа станет эффективным механизмом реализации концепции технологического просвещения, а все участники - амбассадорами:

«Проблема не только в недостаточности инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков, то есть людей с хорошим высшим инженерным образованием. Таких специалистов можно подготовить за счет отбора и отдельной подготовки 3-5% школьников. Для обеспечения технологического и тем более мировоззренческого суверенитета страны этого недостаточно. Нужно сформировать массовую высокую мировоззренческую и технологическую культуру в стране. А для этого необходимо и всеобщее историческое и технологическое просвещение на каждом этапе создания ценностей. «Образовательный округ» может стать эффективным механизмом реализации концепции технологического просвещения, а все участники - амбассадорами», - добавил Виктор Владимирович.