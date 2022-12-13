23 населенных пункта остаются без света в Нижегородской области к вечеру 13 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 18:00 13 декабря, в Нижегородской области остаются без света 23 населенных пункта в четырех муниципальных образованиях. Все это стало последствием ледяного дождя, обрушившегося на регион в минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- На данный момент электроснабжение нарушено в 23 населенных пунктах с населением около двух тысяч человек, - сообщают энергетики. – Последствия аварии продолжают устранять аварийные бригады.

Напомним, ранее мы писали, что минувшие выходные стали очередным испытанием на прочность для нижегородцев – на регион обрушились сильнейшие снегопады и ледяной дождь. В результате уже к трем часам дня 11 декабря без света остались 324 населенных пункта в 22 муниципальных образованиях. В 13 районах пришлось ввести режим повышенной готовности, в том числе в Богородском, Сеченовском, Воротынском, Сергачском, Вознесенском, Городецком и Балахнинском районах, а также в городах Бор и Арзамас.