Сотни поваленных деревьев и тысячи жителей без света: Что происходит в Нижегородской области после ледяного дождя 11 декабря 2022

Свыше 12 тысяч человек остаются без света в Нижегородской области после ледяного дождя. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Минувшие выходные стали очередным испытанием на прочность для нижегородцев – на регион обрушились сильнейшие снегопады и ледяной дождь. О новом ударе стихии синоптики предупредили коммунальные службы еще накануне. Однако погодная ситуация превзошла все прогнозы.

- Ухудшение погоды развивается по самому неблагоприятному сценарию: переход через ноль градусов, порывистый ветер, ледяной дождь и снегопад, - утром 11 декабря констатировали энергетики.

В результате уже к трем часам дня без света остались 324 населенных пункта в 22 муниципальных образованиях. В 13 районах пришлось ввести режим повышенной готовности, в том числе в Богородском, Сеченовском, Воротынском, Сергачском, Вознесенском, Городецком и Балахнинском районах, а также в городах Бор и Арзамас. К слову, эти же районы сильнее всего пострадали от непогоды и в прошлый раз.

- За последние сутки в регионах Центра и Поволжья было устранено свыше 600 обрывов. На особом контроле – ситуация в Нижегородской и Владимирской областях, Республике Чувашия, - рассказали энергетики. – На территории Нижегородской области за это время устранили свыше 150 обрывов проводов, заменили 11 опор ЛЭП, убрали около 900 деревьев. По данным на 10 утра 12 декабря, в регионе остаются без света 12,2 тысячи человек. Дальнейший ход ремонтных работ зависит от метеоусловий. Ситуацию усложняет затрудненный проезд к местам повреждений, вызванный снежными заносами и поваленными деревьями. При ухудшении погоды возможны новые отключения.

К сожалению, дальнейшие прогнозы синоптиков неутешительные. В ближайшие дни в регионе сохранятся дожди, мокрый снег и гололедица. Это создает опасную ситуацию и для пешеходов, и для водителей.

- В связи с погодными явлениями образовался опасный гололёд. Пониженная скорость транспортных средств - снижает риск ДТП и сохранит жизни людей, - уже обратился к нижегородцам министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Пешеходам желательно надевать обувь, которая не скользит, и передвигаться максимально внимательно по улицам. Не стойте у края пешеходных дорожек и обходите крыши, козырьки подъездов, с которых есть риск падения снега и наледи.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться в случае отключения электроэнергии?

Специальные пункты работают ежедневно с 9:00 до 21:00 и расположены по следующим адресам:

- г. Богородск (Центральная площадь);

- д. Швариха (ул. Школьная, напротив школы);

- д. Ройка (д.157а);

- с. Чернуха (ул. Ленина, 57);

- с. Суроватиха (ул. Центральная, 41);

- с. Кечасово (ул. Советская, 91);

- п. Балахониха (ул. Молодежная, 5А);

- г. Павлово (ул. Щорса, 47);

- г. Ворсма (Центральная площадь);

- с. Верхнее Талызино (Советская, 16А).