КСП выявила нарушения на 19 млн рублей при строительстве «Школы 800» в Нижнем Новгороде. Фото: Юлия Горшкова

Контрольно-счетная палата Нижегородской области выявила нарушения более чем на 19 миллионов рублей при строительстве «Школы 800» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте региональной КСП.

Проверка проходила летом этого года, специалисты ведомства инспектировали период за два года. Всего было проверена эффективность использования более 2,3 млрд рублей. В результате КСП обнаружила допущенные при строительстве корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах нарушения на 19,3 млн рублей, из которых 12,5 миллиона подлежат возврату в бюджет, 1,6 млн – предотвращенные потери и более 5 млн рублей не подлежат возмещению в бюджет.

В частности, было установлено, что строительно-монтажные работы выполнялись тогда, когда еще не было на то разрешения и проектная документация еще не прошла экспертизу. Таким образом было освоено 5,1 млн рублей, но срок административной ответственности по данному нарушению уже истек.

Кроме того, выявлено неэффективное расходование бюджетных средств при монтаже молниезащиты здания. Изначально система была смонтирована внутри кровли, но в процессе пожарные требования изменились, и пришлось делать новую систему молниезащиты – по верху кровли. Впрочем, это нарушение было устранено в ходе проверки.

Также вопросы у аудиторов вызвало расходование средств при установке перегородок внутри здания – выяснилось, что по бумагам их принято и оплачено больше, чем есть по факту. Эти нарушения также были устранены.

Представления об устранении нарушений были направлены в ООО «Первая концессионная компания «Просвещение»», а результаты проверки в Заксобрание Нижегородской области и губернатору.

Ранее сообщалось, что корпус «Школы 800» в Верхних Печерах уже принят в эксплуатацию и начнет работу в феврале 2023 года.