Более 15 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских дорог за сутки. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 15 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Нижнего Новгорода за сутки, информирует пресс-служба администрации города.

Напомним, ледяной дождь и снегопад начались в ночь на 11 декабря. Как сообщают в пресс-службе, устраняют последствия снегопада в круглосуточном режиме. Так, на уборку дорог было направлено максимальное количество техники. А тротуары и остановки убирали более тысячи дорожных рабочих.

По словам главы городского департамента жилья Дениса Скалкина, территорию дворов убирают более 3,5 тысячи дворников и 220 единиц техники.

Так, в Приокском районе снег вывозили с улиц Жукова, Военных Комиссаров, Шапошникова и двух участков проспекта Гагарина. Также на сегодня запланированы работы по вывозу снега с остановок на проспекте Гагарина и улицы Сурикова.

В Канавинском районе коммунальные и дорожные службы обрабатывают мосты, путепроводы, спуски и подъемы проезжих частей, а также тротуары и остановки. Так, уборка снега проходит на улицах Октябрьской Революции, Советской, Ивана Романова, Карла Маркса, Гордеевской, Генерала Зимина, Канавинском мосту и Метромосту.

- Не забываем про общественные территории. Обрабатываем пешеходные дорожки в сквере Канавинский, в сквере у ДК им Ленина, в сквере по улице Сергея Есенина и других общественных территориях, - отметили сотрудники администрации Канавинского района.

В Нижегородском районе техника и люди также в круглосуточном режиме устраняют последствиями снегопада. Проводится противогололедная обработка лестниц, переходов, мостов и остановок общественного транспорта.

В Советском районе работы также продолжаются в круглосуточном режиме. Глава района Сергей Колотов просматривает комментарии жителей в социальных сетях и ведет совместную работу с ДУКом и МБУ «РЭД» для построения графика работ. Кроме этого, ведется активная работа по очистке крыш и козырьков подъездов домов.

В Автозаводском районе подрядные организации работают на улицах Юлиуса Фучика, Школьная, Южное шоссе, Веденяпина, Героя Прыгунова, Дьяконова, Пермякова, а также проспектах Октября и Ильича.

Как сообщили в администрации Сормовского района, вывоз снега был организован на участках Юбилейного бульвара и на улице Энгельса. Кроме того, работы проходили на улице Коминтерна, Васенко, Щербакова, Баррикад, Станционной и объездной ТЭЦ.

По данным администрации Ленинского района, с утра дорожные службы чистят дороги на проспекте Ленина, улицах Новикова-Прибоя, Партизанской и Комсомольском шоссе. Также чистят тротуары на улицах Мичурина, Таганской и Молитовской.

А в Московском районе дорожные службы вывозят снег с улиц Рябцева, Страж революции, 50 лет Победы, Ярошенко, Чаадаева, Сормовское шоссе, маршала Воронова и проспекта Героев.