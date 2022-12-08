Штраф за переход ж/д путей в неположенном месте может вырасти в 20 раз в Нижегородской области

Возможно ужесточение ответственности за проход по ж/д путям. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте предложено увеличить в 20 раз в Нижегородской области. Подобную инициативу депутаты Нижегородского Законодательного собрания рассматривали 8 декабря. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин.

– Штраф как лекарство. Сначала горько, но потом понимаешь, что польза есть. Взять хотя бы пригородный электротранспорт. Чтобы сэкономить 2-3 минуты, пассажиры перебегают железную дорогу в неположенных местах или, что еще хуже, пролезают под электричками. О травмах или гибели никто не задумывается, надеются на извечное русское «авось», – написал Евгений Люлин.

В настоящее время штраф за переход ж/д путей в неположенном месте составляет всего 100 рублей, однако его предложили увеличить до 2 тысяч рублей.

– Сумма для кошелька уже ощутимая, но ее размер будем еще обсуждать. Лично мне кажется, что другого способа приучить людей к порядку в этом вопросе нет. В конце концов, это делается для безопасности человека. Не хочешь платить – не нарушай! – добавил председатель ЗСНО.

Напомним, что трагедии на ж/д путях проходят довольно часто. Так, 20 июня 2022 года скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил женщину в Дзержинске.

А 7 июля 2022 года в Нижнем Новгороде скоростной поезд «Ласточка» сбил сразу трех человек: двух взрослых и одного ребенка. К сожалению, четырехлетняя девочка скончалась от полученных травм на месте.

17 апреля 2022 года легковой автомобиль попал в ДТП на железнодорожных путях в Нижегородской области – около полудня автомобиль «Хёндай» столкнулся с электричкой. Несчастный случай произошёл на 1 километре подъезда к деревне Галкино в Балахнинском районе.