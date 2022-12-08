Мокрый снег, дождь и заморозки ожидаются в Нижегородской области с 8 по 13 декабря

С 8 по 13 декабря на территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а в ночное время – заморозки. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Мокрый снег и дождь прогнозируется в Нижнем Новгороде и области в период с 8 по 13 декабря. Ночами также ожидаются заморозки, которые приведут к появлению гололёда. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Из-за непогоды и короткого светового дня возможно увеличение числа ДТП. В связи с этим нижегородским водителям напоминают о необходимости снизить скорость при движении в автомобиле, соблюдении дистанции и исключении резких торможений. Автомобилистам также стоит воздержаться от совершения маневров на дороге, особенно от выезда на встречку.

Пешеходам стоит быть максимально бдительными: убеждаться в безопасности перехода проезжей части, носить световозвращающую одежду и при отсутствии тротуаров передвигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта.

Напомним, что с 8 по 17 декабря в городе выпадет порядка 45 миллиметров осадков (среднемесячное значение – около 60 миллиметров).