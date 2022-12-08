Программу капремонта в Нижнем Новгороде сократят из-за нехватки средств. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Программу капитального ремонта многоквартирных домов в Нижнем Новгороде сократят из-за нехватки средств. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству, пишет «Коммерсант - Приволжье».

По словам представителя регионального Фонда капремонта МКД Ирины Лукьяновой, на 2023-2025 было запланировано 528 видов работ на 3,2 млрд рублей, однако из-за недостатка финансов будет сделано почти втрое меньше. Будет сформирован перечень наиболее проблемных домов, на ремонт которых направят 1,2 млрд рублей.

Что касается трехлетней программы капремонта на 2020-2022 годы, то в этом году пришлось сократить план более чем вдвое. Причина, как говорят в Фонде, кроется в том, что собираемые с жильцов взносы не покрывают расходов на ремонт домов.

- Ежегодная собираемость взносов по городу составляет 1,3 млрд руб. А в 2021 году мы сделали работы на 2,8 млрд и зашли в деньги 2022 года,— пояснила Ирина Лукьянова.

Первые шаги для преодоления проблемы уже были сделаны – с 1 декабря в Нижегородской области плата за капремонт была увеличена на 1 рубль 17 копеек за квадратный метр. Кроме того, депутаты надеются, что в Госдуме примут законопроект, который позволит корректировать программу капремонта без решения собственников.