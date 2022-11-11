Перечень домов для капремонта в 2023 году формируют в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области идет формирование перечня многоквартирных домов для проведения капитального ремонта в 2023 году. При составлении этого перечня учитываются данные о состоянии жилого фонда, возможностях финансирования и необходимости приоритетного ремонта в многоквартирных домах. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Нижегородской области.

- Взнос на капитальный ремонт, установленный в феврале 2015 года в размере 6,30 руб./кв. м, на протяжении 2015-2020 годов оставался неизменным и индексировался в 2021-м и 2022 году только с учетом уровня инфляции, - напомнили в Фонде. - Для сравнения, средняя заработная плата в 2015 году в Нижегородской области составляла 26,4 тыс. рублей, а по итогам восьми месяцев 2022 года достигла 44,3 тыс. рублей. Тем временем, стоимость работ и материалов, используемых при проведении ремонта, с 2015 года существенно выросла. В связи с этим принято решение увеличить размер взноса за капитальный ремонт в 2023 году на 1 рубль 17 копеек за кв. м.

Как сообщается, сейчас программа капитального ремонта в Нижегородской области включает в себя 23 579 домов. Она занимает четвертое место в стране по масштабу работ.