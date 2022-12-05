Жители Нижнего Новгорода устроили пикет перед спектаклем с Лией Ахеджаковой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Новгороде люди устроили стихийный пикет перед спектаклем с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой. Несколько человек с плакатами вышли к зданию концертного зала «Юпитер», пишет NewsNN.

4 декабря в «Юпитере» состоялась постановка «Мой внук Вениамин», в которой была задействована Лия Ахеджакова. Нижегородский минкульт рекомендовал площадке отменить спектакль, однако мероприятие всё-таки состоялось.

Перед началом спектакля более 10 человек встали у входа в «Юпитер» с плакатами «Позор врагам Отечества», «Лия Ах…! В России живет, ее и предает» и другими. Участники пикета скандировали «Вон из России». Очевидно, что причиной выпадов стала позиция актрисы относительно СВО.