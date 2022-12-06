Уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве стадиона ручных игр возбудили в Нижнем Новгороде

Фото: Прокуратура Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве стадиона ручных игр в Автозаводском районе. Ход и результаты расследования взяты на контроль. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июле 2021 года подрядчик уложил плохой асфальт и некачественно установил наружное освещение.

- Асфальтовое покрытие на объекте находится в неудовлетворительном состоянии, опоры наружного освещения имеют дефекты, при наличии которых использование их по назначению невозможно, - уточнили в ведомстве.

Деньги на ремонт стадиона предоставлялись крупным предприятием в качестве пожертвования. Ущерб, нанесённый подрядчиком, превысил сумму в 700 тысяч рублей.

Напомним, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области. Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».

Утром 5 декабря в городе Заволжье в пятиэтажке на проспекте Дзержинского произошел взрыв. Из здания было эвакуировано 18 человек, в том числе трое детей. Медицинская помощь никому не понадобилась.