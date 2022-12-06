81 случай гриппа выявили в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. На данный момент в регионе выявлен уже 81 случай гриппа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- В период с 28 ноября по 3 декабря на территории Нижегородской области продолжился рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, - говорится в сообщении ведомства. – Максимальное увеличение наблюдается среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет.

Как рассказали в управлении, на данный момент вирус гриппа лабораторно подтвержден у 81 человека. При этом у 53 нижегородцев выявлен, так называемый, «свиной грипп».

Чтобы приостановить распространение вируса в школах и детсадах вводятся ограничительные меры. А данный момент полный или частичный карантин действует в 8% образовательных учреждений.