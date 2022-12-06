12 машин скорой помощи и 46 школьных автобусов получит дополнительно Нижегородская область в начале 2023 года

12 машин скорой помощи получит дополнительно Нижегородская область в начале 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородская область дополнительно получит 12 машин скорой помощи и 46 школьных автобусов. Такое распоряжение подписал Премьер Михаил Мишустин, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, техника поступит в регион уже в первом квартале следующего года в рамках программы «Единой России».

- Будем обновлять парк и в рамках возможностей областного бюджета. Вопросы о работе школьного транспорта поступали мне и в ходе прямой линии. Поручил учесть обращения жителей при распределении новой техники, - написал Никитин.

Обновление автопарка медицинских организаций в регионе в последнее время идет довольно быстрыми темпами. Так, в сентябре Нижегородская область получила 52 «скорых», а в ноябре стало известно о намерении властей закупить еще 57 машин неотложки.