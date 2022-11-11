57 машин скорой помощи закупят в Нижегородской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

57 машин скорой помощи планируется закупить для больниц в Нижегородской области. В общей сложности на эти цели планируется потратить свыше 300 миллионов рублей. Соответствующие лоты выставлены на портале госзакупок.

- В соответствии с документацией на покупку 53 автомобилей класса В выделено 280,9 миллионов рублей, - говорится в документе. – Еще 22,6 миллионов рублей выделено на покупку четырех автомобилей класса С.

Как следует из документации, тендер размещен 10 ноября. Подать заявки можно до 21 ноября.

Напомним, ранее мы писали, что производство бронированных машин скорой медицинской помощи наладили в Нижнем Новгороде. Изготавливать такие спецмашины будет предприятие «Швабе-СпецАвто», которое открылось в столице Приволжья в феврале этого года.