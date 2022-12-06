Дом на Большой Печерской в Нижнем Новгороде планируют реконструировать под гостиницу ФОТО: графический материал проектного решения на сайте Минграда

Нежилое здание на улице Большая Печерская хотят реконструировать под гостиницу. Решение Архитектурного совета по этому вопросу опубликовано на сайте Минграда Нижегородской области.

Объект для реконструкции находится на улице Большая Печерская, 21, (литеры Б, Б1, Б2, Б3, Б4) в Нижнем Новгороде. Заказчиком является ООО «Сервис-А».

По проекту ООО НПП «Архитектоника» было принято решение Архитектурным советом на заседании от 18 ноября.

Конкретно дана рекомендация продолжать реконструкцию объекта под гостиницу. Но при согласовании планировочного решения с Управлением государственной охраны ОКН Нижегородской области.

Ранее мы сообщали, что храм хотят построить в Нижнем Новгороде у ЖК «Аквамарин». На данный момент вопрос строительства еще обсуждается.